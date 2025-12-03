San Juan FC busca dar el batacazo en el Pajonal: "Creer para conseguir lo imposible"

La vuelta de la final del Torneo de Ascenso Copa Simón Bolívar de Bolivia, se disputará este domingo a las 13:00 en el estadio de Real Santa Cruz, donde San Juan FC, representante de Warnes, intentará remontar el marcador adverso de 4-0 que consiguió Real Potosí en el partido de ida.

El campeón del certamen ascenderá de manera directa a la División Profesional del Fútbol Boliviano, mientras que el subcampeón deberá disputar el ascenso indirecto, instancia que por ahora tiene a Wilstermann de Cochabamba como rival.

En las redes sociales, decenas de seguidores han llenado de mensajes de motivación al club, destacando que los jugadores deben dejarlo todo en la cancha y que lograrán la remontada. Los comentarios reflejan entusiasmo y apoyo, alentando al equipo con frases de aliento y esperanza.

"Creer para conseguir lo imposible".

La dirigencia de San Juan espera un estadio lleno este domingo para sentir el respaldo del hincha cruceño en un duelo decisivo para sus aspiraciones de llegar al profesionalismo.

