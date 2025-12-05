Lego lanza un set armable de la Copa del Mundo: conoce los detalles

El set del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA contará con 2.842 piezas, incluyendo la mayor cantidad de piezas doradas jamás incluidas en un juego de LEGO. Además, incluirá una placa con todas las selecciones que han ganado la copa desde 1974 y un compartimento secreto con el logotipo del Mundial 2026 y una figura exclusiva de la competición.

La iniciativa busca combinar la creatividad de LEGO con la pasión por el fútbol y estará disponible para seguidores de todas las edades.

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, destacó: “Estamos encantados de anunciar esta colaboración sin precedentes con LEGO Group. Por primera vez, los aficionados podrán construir su propia versión del trofeo más prestigioso del planeta y llevar un pedacito de este emblemático torneo a sus casas”.

Por su parte Julia Goldin, directora de Producto y Marketing de LEGO Group, calificó como increíble la oportunidad de rendir tributo a esta impresionante competición.

“Colaborar con la FIFA en la Copa Mundial 2026 es una oportunidad increíble de rendir tributo a la competición y a las pasiones que despierta. Los seguidores podrán disfrutar del galardón, pieza a pieza, al más puro estilo LEGO”, agregó Goldin.

Así mismo, anunciaron que el set estará disponible a la venta en marzo de 2026 y formará parte de una línea de productos y experiencias que LEGO Group lanzará durante todo el año, en eventos como el FIFA Fan Festival y otras actividades vinculadas al Mundial.

