Así es la primera portada del álbum Panini para la Copa Mundial 2026

La fiebre coleccionista ya comienza a palpitar en el continente. A pocos días del esperado sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Norteamérica, Panini América reveló un diseño especial para la portada de su legendario álbum de cromos, rindiendo homenaje a dos de las naciones anfitrionas: Canadá y Estados Unidos.

Este lanzamiento, presentado en un acto en Estados Unidos, marca el inicio de la cuenta regresiva para la colección, que promete ser la más extensa jamás producida, reflejando la expansión del torneo a 48 selecciones.

La colección Panini más grande de la historia

La colección de cromos de la Copa Mundial de la FIFA de Panini ha sido una tradición global durante más de cincuenta años, uniendo a aficionados y coleccionistas en todo el mundo.

Dado que el torneo de 2026, coorganizado por Canadá, México y Estados Unidos, contará con la participación récord de 48 selecciones, esta edición se convertirá en la mayor colección de cromos impresa por Panini en la historia, según informa el portal Inside FIFA.

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, destacó la importancia cultural de esta colaboración: “El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados..."

Portadas exclusivas para el continente

La portada especial para Canadá y Estados Unidos es la primera que Panini dedica a una región organizadora del torneo. Su diseño captura el espíritu vibrante de la competición, presentando el emblema oficial y el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, junto con la clásica imagen de la chilena de Carlo Parola, logotipo de Panini desde 1965.

Además de este lanzamiento, Panini confirmó que en los próximos meses se publicará:

Una portada exclusiva dedicada a México, el tercer país anfitrión. La portada mundial oficial del álbum, antes de que el balón empiece a rodar.

Mark Warsop, director general de Panini America, expresó su orgullo: “Esta portada especial es el primer paso del proyecto que tenemos para ensalzar nuestros productos y colaboraciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirán cromos y cartas intercambiables, y creemos que va a gustar mucho a los aficionados y coleccionistas”.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en 16 ciudades anfitrionas, con la final programada para celebrarse en Nueva York, Nueva Jersey en julio de 2026.

