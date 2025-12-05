DGAC revela el origen de las demoras en BoA: Itinerarios ficticios y fallas en mantenimiento

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha identificado la causa principal de las constantes demoras y cancelaciones en los vuelos de Boliviana de Aviación (BoA): la presentación de itinerarios que no se ajustaban a la flota real de aviones disponibles de la aerolínea estatal.

El director de la DGAC, José Antonio Fanola, confirmó que esta situación ha generado perjuicios a los usuarios en aeropuertos nacionales e internacionales.

Fanola detalló que el 3 de noviembre, BoA presentó un itinerario para ser efectivo a partir del 17 de noviembre, que incluía 11 aeronaves. En ese momento, la DGAC verificó la disponibilidad de los 11 aviones. Sin embargo, en el transcurso de los días, "tuvieron problemas de mantenimiento, que fue el resultado de las demoras."

La situación empeoró cuando BoA presentó un nuevo itinerario el 20 de noviembre con 12 aeronaves, de las cuales "solamente 10 aeronaves estaban disponibles".

"La Dirección de Aeronáutica Civil rechazó este itinerario y puso en conocimiento a la dirección de Boliviana de Aviación de que deberían ajustar el itinerario al flujo de los aviones reales que tenían en ese momento", explicó Fanola.

El director subrayó que no hubo una verificación adecuada por parte de las áreas de Mantenimiento y Planificación de BoA al momento de establecer las rutas, y la aerolínea falló en la comunicación interna para reajustar los vuelos a la realidad de su flota.

Ante la preocupación por los usuarios afectados, la DGAC ha tomado medidas estrictas. Fanola anunció que ha instruido a sus inspectores a realizar una "inspección no programada a Boliviana de aviación" para obtener datos reales y concretos:

"Especificando qué aeronaves tienen disponibles, cuántas aeronaves están en tierra, desde qué fecha están en tierra las aeronaves, cuál es el problema que tienen las aeronaves que están en tierra para tener una idea real y más específica para poder aprobar el próximo itinerario que vayan a presentar", detalló.

Fanola explicó que las aeronaves tienen un mantenimiento programado que debe ser monitoreado rigurosamente. En reuniones con la directiva de BoA, la DGAC ha exigido la presentación de un itinerario real a más tardar este sábado, que refleje la condición operable de los aviones.

A pesar de los problemas, Fanola confirmó que hoy por hoy están volando 11 aeronaves.

Mira la programación en Red Uno Play