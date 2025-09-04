¡Ya son cuatro! Enrique Iglesias contó su emoción por la llegada de su cuarto hijo

En los últimos días, el cantante Enrique Iglesias y su pareja, la extenista Anna Kournikova, están a la espera de su cuarto hijo, una noticia que ha llenado de alegría a la pareja y a su entorno más cercano.

La pareja, había mantenido la noticia en secreto, pero el artista español decidió hablar por primera vez sobre esta nueva etapa en su vida durante un encuentro con la prensa en San Luis Potosí, México.

“(Siento) mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas…”, dijo Enrique Iglesias en su contacto con la prensa.

El artista prefirió no revelar si esperan niño o niña, el cantante mostró su emoción por el crecimiento de su familia que ya incluye a los mellizos Nicolás y Lucy, de 7 años, y su hija Mary, de 5.

La pareja de famosos siempre ha mantenido su vida privada lejos de los medios, sin embargo, en esta oportunidad decidió compartir su alegría con sus fans.

