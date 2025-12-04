Zensy debuta en Bolivia: La nueva app móvil que transforma el envío de dinero con rapidez y seguridad

La plataforma se lanza oficialmente para la comunidad boliviana en el exterior, prometiendo transferencias transparentes y eficientes, y lo celebra con la novela digital protagonizada por Leonel Fransezze, Dona Luisa, Andrés Salvatierra y Mario Cimarro.
04/12/2025 19:13
Se anunció oficialmente el lanzamiento de Zensy, la innovadora aplicación móvil diseñada pensando en las necesidades de la comunidad boliviana en el exterior, Zensy ofrece una experiencia eficiente, transparente y confiable para apoyar a familiares y seres queridos en su país de origen destacada por tres pilares fundamentales: rapidez, seguridad y sencillez. La plataforma permite realizar transferencias en pocos pasos y con tiempos de entrega optimizados, brindando tranquilidad y confianza a sus usuarios.
“Nuestro objetivo es ofrecer una solución moderna, accesible y humana para quienes envían dinero a Bolivia. Sabemos lo importante que es cada transferencia para las familias, por eso hemos creado un servicio que combina tecnología avanzada con procesos claros, seguros y un servicio al cliente 24/7”, señaló Javier Perou, Director de Marketing 9Corps.
Como parte de su lanzamiento, Zensy anunciaba su llegada mediante la primera novela digital “Amor en Tiempos de Crisis”, integrando a la aplicación móvil disponible en Android y iOS,de manera natural en su trama. La historia presenta a Zensy como “la forma más simple y rápida de recibir platita desde el exterior”, incorporando la frase: “Con Zensy te llega más”.Este mensaje refleja la propuesta central de la marca: permitir que miles de familias bolivianas mejoren su calidad de vida recibiendo más bolivianos por cada dólar enviado, gracias a un sistema eficiente y transparente.
La novela incluye la participación de figuras locales como Leonel Fransezze, Dona Luisa y Andrés Salvatierra con la participación especial del reconocido actor Mario Cimarro, figura internacionalmente apreciada por su carisma y su trayectoria en producciones como ‘’pasión de gavilanes’’ que han marcado a varias generaciones de espectadores. Filmado con dispositivos Samsung, el apoyo del Hotel Camino Real y Nacional vida. Cimarro suma su talento y recordada presencia en pantalla para dar vida al espíritu de la marca, conectando con las emociones, la nostalgia y el orgullo de la comunidad latina. Su colaboración enfatiza la importancia de enviar apoyo a Bolivia con un servicio confiable y transparente, reforzando la frase que acompaña la campaña: “Con Zensy te llega más”.
Con este lanzamiento, Zensy reafirma su compromiso de seguir desarrollando soluciones que empoderen a la comunidad boliviana en el exterior y fortalezcan los vínculos con sus familias. La marca proyecta un crecimiento sostenido en los próximos meses, ampliando sus funcionalidades y explorando nuevas formas de ofrecer mayor valor a sus usuarios visualizando una expansión global. Zensy inicia su camino con una visión clara: convertirse en la forma más confiable, accesible y beneficiosa de enviar apoyo a Bolivia, siempre poniendo a las personas en el centro de cada innovación.
Zensy es una aplicación móvil diseñada para enviar dinero de manera rápida, segura y sencilla desde EE.UU. a tus seres queridos en Bolivia, para más información visita https://zensyglobal.com/
