Monumental Este avanza como uno de los proyectos comerciales más ambiciosos del Este cruceño

La empresa Centro de Compras Monumental anunció una campaña especial con 30% de descuento por compra al contado para su proyecto Monumental Este, un moderno centro de compras en construcción que se sumará a la expansión de corredores comerciales en la capital cruceña.

El proyecto se ubica sobre la Av. Virgen de Cotoca, a dos cuadras del 8vo anillo, en un sector estratégico rodeado de urbanizaciones, condominios, empresas y alto flujo comercial, convirtiéndose en una de las zonas con mayor proyección para el comercio minorista y mayorista de la ciudad.

Con 3.487 puestos comerciales de diferentes categorías —desde 9 m², techados y diseñados bajo un modelo de mercado organizado—, Monumental Este busca ofrecer una alternativa segura, limpia y formal para comerciantes que hoy trabajan en espacios improvisados o en calles de alto tráfico.

Un proyecto respaldado por el éxito de Monumental Norte

Monumental Este es el segundo gran desarrollo comercial de la empresa, luego del éxito de Monumental Norte, ubicado sobre la carretera al Norte, que ya se encuentra entregado, en funcionamiento y con alto movimiento de comerciantes y clientes.

El rendimiento y aceptación de Monumental Norte sirven como aval para el nuevo proyecto, demostrando la demanda real que existe por espacios comerciales organizados y bien ubicados en la ciudad.

Atributos que impulsan la formalización del comercio

Monumental Este incorpora una infraestructura pensada para mejorar la experiencia del comerciante y del cliente:

✔ Puestos techados y protegidos del clima

✔ Pasillos amplios y circulación ordenada

✔ Estacionamiento para clientes y proveedores

✔ Seguridad interna

✔ Baños y servicios básicos

✔ Áreas de carga y descarga

✔ Conexiones eléctricas

✔ Sistema de drenaje

✔ Zonificación para diferentes rubros

Este diseño permite a los comerciantes dejar la informalidad de la calle y operar desde un espacio fijo, seguro y con mayor proyección para crecer.

Más del 40% vendido antes de su entrega

A pesar de encontrarse en fase de construcción, Monumental Este ha tenido alta demanda comercial: más del 40% de los puestos ya están vendidos, reflejando la confianza de los comerciantes en el modelo de la empresa y en la ubicación estratégica del proyecto.

El descuento del 30% al contado se convierte así en una oportunidad limitada para asegurar puesto en una zona con fuerte movimiento y alta expectativa de crecimiento.

Una apuesta por el desarrollo comercial del Este cruceño

La Av. Virgen de Cotoca se ha convertido en uno de los corredores comerciales más activos del este de Santa Cruz. La llegada de Monumental Este permitirá:

Ordenar la actividad comercial de la zona

Brindar mejores condiciones de trabajo a los comerciantes

Incrementar la afluencia de clientes

Impulsar nuevos rubros y emprendimientos

Aportar al desarrollo urbano del sector

Además del descuento al contado, Monumental ofrece planes de pago a plazos de hasta 5 años, facilitando el acceso para comerciantes emergentes. Actualmente también cuenta con una promoción especial: si el cliente paga su cuota inicial, Monumental la duplica (2x1 en la inicial), lo que aumenta significativamente la inversión inicial necesaria para asegurar un puesto propio.

El Centro de Compras Monumental está consolidando un modelo que combina infraestructura moderna, accesibilidad y precios competitivos para comerciantes de todos los rubros.

Contacto e información

Los interesados en acceder al 30% de descuento al contado o reservar un puesto en Monumental Este pueden comunicarse directamente al 71658675 o visitar su página web www.monumental.com.bo.

