Invierte en tu lote soñado con TECHO: grandes proyectos, grandes oportunidades

El departamento de Santa Cruz sigue creciendo a un ritmo imparable y, con ello, las oportunidades para invertir en tierra firme aumentan cada día. En este contexto, TECHO, empresa del Grupo Empresarial La Fuente, se consolida como líder en megaproyectos urbanísticos que transforman la ciudad y convierten los sueños en realidad.

Entre sus desarrollos más destacados se encuentran Diamante del Urubó y Ciudad Urupé, dos proyectos diseñados para brindar calidad de vida, accesibilidad y seguridad jurídica a miles de familias bolivianas.

Diamante del Urubó: la joya inmobiliaria de Santa Cruz

Foto: Techo

Ubicado en la zona con mayor proyección y plusvalía, el urubó, Diamante del Urubó se proyecta como uno de los emprendimientos más ambiciosos de la región. Este megaproyecto cuenta con: amplias avenidas pavimentadas, áreas verdes, espacios recreativos y toda la infraestructura que una familia necesita para construir su hogar con tranquilidad.

Ciudad Urupé: vida familiar con accesos y servicios completos

Foto: Techo

A tan solo 10 minutos del plan 3000, Ciudad Urupé se consolida como un proyecto pensado para las familias que buscan comodidad, urbanización y plusvalía. Su ubicación estratégica, calles pavimentadas y equipamiento social (escuela, áreas comunitarias, servicios básicos completos y espacios verdes) lo convierten en una excelente opción para invertir y vivir.

Foto: Techo

En TECHO creemos que invertir en tu futuro debe ser fácil y accesible. Por eso ofrecemos lotes desde tan solo 6 bolivianos diarios y cuotas iniciales desde 350 Bs por este mes tu cuota inicial VALE DOBLE, para que más familias puedan asegurar su lugar en la ciudad.

Además, durante esta temporada, contamos con un mega descuento del 50% por compras al contado, una oportunidad única para quienes desean asegurar su lote con la mejor plusvalía.

