Farmacias Dr. Osvaldo celebra la Navidad junto a niños del barrio Palma Verde en Santa Cruz

En el marco de su compromiso con la niñez y el fortalecimiento del vínculo comunitario, Farmacias Dr. Osvaldo realizó una actividad navideña junto a niños que viven alrededor de su Sucursal Palma Verde, ubicado en el Km 9 de la Av. Virgen de Cotoca, en la ciudad de Santa Cruz. La iniciativa buscó generar alegría, cercanía y momentos de encuentro con las familias de la zona durante las festividades de fin de año.

La jornada incluyó entrega de regalos y meriendas, juegos, animación infantil y la participación de Papá Noel, que acompañó a los niños durante toda la actividad. Cerca de 100 pequeños disfrutaron de esta experiencia junto a colaboradores y animadores, quienes garantizaron un ambiente seguro, divertido y lleno de sonrisas.

“Creemos que el bienestar también se construye desde estos momentos compartidos, estando cerca de las familias y de los niños que forman parte de nuestra comunidad”, señaló María Fernanda Ugalde, gerente de Farmacias Dr. Osvaldo.

Esta acción forma parte de las iniciativas de Responsabilidad Social de la cadena, orientadas a reafirmar su vocación de ser una farmacia cercana y accesible, comprometida con el bienestar integral y con la generación de un impacto positivo en los entornos donde acompaña a las familias día a día.

