Por Navidad, precios accesibles y mayores beneficios acercan la tecnología Galaxy a más bolivianos

La reducción en los precios de productos tecnológicos y mayores beneficios comerciales están facilitando que más bolivianos accedan a dispositivos de alta gama. En ese contexto, Samsung puso a disposición del mercado su Ecosistema Galaxy—desde smartphones y tablets hasta lavadoras y televisores— con precios más accesibles y beneficios directos para el consumidor.

Este escenario se ve reforzado por la reciente baja en la cotización del dólar en el mercado paralelo, una noticia que se refleja en los precios de productos importados. Comerciantes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz reportan reducciones significativas en celulares, tablets y línea blanca.

“Este es un buen momento para comprar dispositivos móviles y electrodomésticos. Hay productos que han bajado bastante. Una lavadora que hace medio año costaba cerca de 9.000 bolivianos, bajaron de precio”, comentó un comerciante de Santa Cruz, quien señaló que la caída del dólar ha tenido un impacto directo en los precios.

En paralelo, Samsung activó a nivel nacional su campaña “Navidad Samsung”, una iniciativa que permite a los consumidores recibir vales de supermercado por hasta Bs 2.000 al adquirir productos seleccionados con garantía válida en Bolivia. El beneficio es inmediato, sin concursos ni sorteos, y aplica a diversas categorías del ecosistema Galaxy.

“Hoy los bolivianos pueden acceder a un ecosistema completo de tecnología con mejores precios y beneficios. La campaña busca acompañar los momentos en familia y facilitar el acceso a dispositivos que mejoran la productividad, el entretenimiento y la vida en el hogar”, señaló la gerente de Relaciones Públicas en Samsung Bolivia, Pamela Montalvo.

La iniciativa abarca smartphones, tablets, wearables, laptops, televisores y lavadoras. En el caso de los celulares, los vales van desde Bs 200 hasta Bs 1.000 por modelos como los Galaxy Z Fold7, Z Flip7, S25 Ultra, S25 FE, S24 FE y la serie Galaxy A. Las tablets, que han ganado protagonismo por las fiestas de fin de año, también acceden a vales de hasta Bs 1.000 en modelos como la Galaxy Tab S10 Ultra, S10+, S10 FE y Tab S10 Lite.

Los wearables, como los Galaxy Watch8, Watch7 y la familia Galaxy Buds, cuentan con vales de Bs 200 hasta Bs 400, mientras que las laptops Galaxy Book ofrecen los beneficios más altos, alcanzando hasta Bs 2.000. En televisores y lavadoras, los vales varían entre Bs 300 y Bs 1.000, dependiendo del modelo.

Para acceder al beneficio, los usuarios solo deben adquirir un producto Samsung en promoción con garantía válida en Bolivia y registrar sus datos y los del equipo en cualquier punto de canje autorizado. Samsung habilitó espacios físicos y móviles en ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Oruro, Potosí, Cobija y Trinidad. Para más información, visita https://samsung.com.bo/Navidad .

Según comerciantes y analistas del sector, la combinación entre la baja del dólar y las promociones está reactivando el interés del consumidor. “La gente está volviendo a preguntar y comprar, sobre todo celulares y electrodomésticos. Muchos aprovechan ahora porque los precios son más accesibles”, señaló otro vendedor paceño ubicado en la Eloy Salmón.

De esta manera, el cierre de año encuentra a los consumidores con mayores opciones para acceder a tecnología, en un contexto de precios más favorables y beneficios que alivian el gasto familiar.

