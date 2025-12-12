En la gestión 2025, la campaña Caminando por la Vida llevó adelante caminatas en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con la participación de 8,166 caminantes, 1,326 voluntarios y voluntarias, 31 grupos de voluntariado y 65 empresas e instituciones aliadas. Un compromiso de solidaridad para apoyar a niñas y niños que enfrentan una dura batalla contra el cáncer infantil. Las caminatas se realizaron en las ciudades que cuentan con un centro especializado para el tratamiento del cáncer infantil, que reciben pacientes de todo el país.

El monto de recaudación alcanzado en esta versión de la campaña fue de Bs. 2,001,745 un récord histórico que es el resultado del compromiso y solidaridad de miles de personas, entidades, empresas aliadas y grupos de voluntariado que se sumaron a esta causa.

La totalidad del monto recaudado se ejecutará en coordinación con organizaciones sin fines de lucro especializadas en la temática y con un alto nivel de transparencia, mismas que trabajan de forma coordinada con los Hospitales: ONG FIE, con ejecución en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga” de La Paz; AFANIC, con ejecución en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano en Santa Cruz; y la Fundación Oncofeliz, con ejecución en el Hospital Manuel Ascencio Villarroel en Cochabamba.

Gracias a los recursos de la campaña Caminando por la Vida, en la gestión 2025 se apoyó con tratamiento y medicación a aproximadamente 124 niñas y niños en La Paz, 64 en Cochabamba y 133 en Santa Cruz. Además, en Cochabamba se dio continuidad con la atención en el Laboratorio de Anatomía Patológica que fue instalado con recursos de campañas anteriores.

Una esperanza de vida para niñas y niños con cáncer

Los recursos recaudados en esta gestión serán asignados en cada una de las ciudades en función al número de caminantes, a la recaudación alcanzada localmente y a la cantidad de niños atendidos en cada centro hospitalario.

El monto asignado para la atención de niñas y niños en el Hospital del Niño de la ciudad de La Paz alcanza a Bs. 935,669 los recursos serán ejecutados por la ONG FIE para cubrir los gastos de medicación, estudios externos, insumos y equipamiento.

En la ciudad de Santa Cruz, el monto asciende a Bs. 715, 297 y será ejecutado por AFANIC, con el apoyo de Fundación CRE, destinando los recursos a la medicación, equipamiento, estudios externos, e insumos para las niñas y niños que reciben atención médica en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano.

Foto: Banco Fie - Caminando por la Vida

En Cochabamba, se destinarán Bs. 350,779 para cubrir el tratamiento de las niñas y niños que reciben atención médica en el Hospital Manuel Ascencio Villarroel. El monto será ejecutado por la Fundación ONCOFELIZ, para apoyar con estudios externos, insumos, equipamiento y medicación específica; asimismo se cuenta con el apoyo del Servicio de Voluntarias “Damas de Rosado”, para la entrega de medicamentos.

Foto: Banco Fie - Caminando por la Vida

Mira la programación en Red Uno Play