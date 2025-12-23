Diciembre, el mes de dar y construir: TECHO impulsa el sueño del lote propio con promociones históricas

TECHO, empresa líder en desarrollo urbanístico en Santa Cruz, afirma que cerrar el año con tierra propia es uno de los regalos más significativos que una persona puede hacerse.

Con proyectos emblemáticos como Diamante del Urubó uno de los megaproyectos más grandes del país y Ciudad Urupé, una urbanización consolidada a 15 minutos del plan 3000, TECHO se ha convertido en una de las opciones más confiables del mercado. En ambos proyectos, cientos de familias han encontrado estabilidad, plusvalía y un punto de partida para construir su hogar.

Promociones que convierten diciembre en el mes ideal para invertir

Las promociones vigentes para este cierre de año buscan facilitar el acceso al lote propio y brindar motivación adicional para quienes aún no se animan a dar el paso.

La campaña “Tu Inicial Vale Doble” permite que cualquier persona que pague su cuota inicial desde 350 Bs reciba automáticamente el doble del monto aplicado al valor del lote.

TECHO explica que esta promoción ha sido pensada para apoyar a los jóvenes y familias que buscan comenzar con poco.

Otro beneficio clave es el 50% de descuento por compras al contado, una promoción que ha generado gran interés entre quienes prefieren asegurar su inversión inmediata con un ahorro considerable. Según la marca, es una de las campañas más atractivas del año y tiene un impacto directo en la accesibilidad y el retorno de inversión.

Asimismo, la iniciativa “Conecta y Gana con TECHO” continúa activa en diciembre. Mediante esta campaña, los clientes que realicen pagos digitales por web, QR o tarjeta reciben un ticket para participar en el sorteo de un lote de terreno en el Urubó, una oportunidad que ha despertado gran entusiasmo entre los inversionistas jóvenes.

Un regalo que perdura más allá de diciembre

Ante la inestabilidad económica y los vaivenes financieros del país, TECHO sostiene que la tierra es uno de los activos más estables y valiosos. A lo largo del año, la empresa ha observado un notable incremento en jóvenes profesionales que buscan asegurar su futuro mediante inversiones inmobiliarias accesibles.

Este diciembre, TECHO invita a reflexionar sobre lo que realmente significa regalarse un lote: seguridad, orgullo, crecimiento, estabilidad y la posibilidad real de construir un hogar o generar ingresos futuros.

Para quienes desean cerrar el año con una decisión trascendental, TECHO asegura que diciembre es el mejor mes para dar el paso. Sus promociones combinan accesibilidad, respaldo jurídico y oportunidades reales de crecimiento, consolidándose como una de las alternativas más sólidas del sector inmobiliario.

"TECHO es para sacar pecho".

