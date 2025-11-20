Casamía: alegría, plusvalía y tu lote en el Urubó te esperan

El Urubó se ha convertido en la zona con mayor plusvalía y proyección de Santa Cruz. Su entorno natural, accesibilidad y urbanismo moderno hacen de esta área el lugar ideal para invertir. Y si estás buscando una opción confiable, accesible y con visión de futuro, Casamía es tu mejor elección.

Proyectos en el corazón del Urubó

Casamía cuenta con una sólida oferta de proyectos urbanísticos que combinan diseño, naturaleza y accesibilidad.

Paraíso del Urubó: un proyecto pensado para quienes buscan exclusividad y confort, con un 50% de descuento por compras al contado.

• Sirari del Urubó y Tajibos del Urubó: lotes accesibles desde 7 Bs diarios y cuotas iniciales desde 350 Bs, ideales para quienes quieren comenzar su inversión sin complicaciones.

Cada proyecto ha sido diseñado para ofrecer calidad de vida, gestión de servicios básicos garantizados y excelente conectividad con el resto de la ciudad.

En Casamía queremos que cada paso hacia tu hogar sea un motivo de felicidad. Por eso, lanzamos promociones especiales:

• Tu Inicial Vale Doble: Tu cuota inicial cuenta X2 es decir usted paga Bs 350 y Casamía anota Bs 700.

• Digitalízate con Casamía: cada vez que realices tus pagos digitales (a través de la web, app o QR), recibirás un ticket para participar en el sorteo de un lote de terreno.

Invertir en Casamía es asegurar tu bienestar y el de tu familia. Aquí, cada lote representa una historia por construir y una alegría por compartir.

Nuestra misión es simple: que más familias puedan cumplir el sueño de tener su terreno propio en la zona de mayor crecimiento de Santa Cruz.

