Solo 6 siguen firmes: el Reto Santé entra en su etapa más extrema

El Reto Santé entró en un punto crítico. Después de más de 48 horas de competencia, tres participantes fueron eliminados casi al mismo tiempo tras cometer el mismo error: levantar parte de la palma de la mano del auto eléctrico cero kilómetros, rompiendo así una de las reglas más estrictas del desafío.

Estas últimas horas han sido especialmente duras. Los competidores atraviesan momentos de agotamiento extremo, donde la resistencia física y mental debe pesar más que el cansancio acumulado. Y aunque las tentaciones y los premios intermedios abundan —dinero en efectivo, televisores, consolas de videojuegos y más—, seis participantes siguen firmes en su objetivo.

La competencia comenzó con 30 inscritos, de los cuales 24 ya quedaron fuera por errores, descuidos o tentaciones irresistibles. Entre los seis finalistas continúa la única mujer del grupo, decidida a llegar hasta el final y llevarse el premio mayor.

A pocas horas del cierre del desafío más esperado del año, la tensión es total. Ningún detalle se le escapa a los jueces, y cada movimiento cuenta. Los competidores deben mantenerse completamente concentrados si quieren llegar a la meta.

Puedes seguir cada instante del Reto Santé mediante las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

Mira la programación en Red Uno Play