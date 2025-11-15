Dolor por minutos: participantes se depilan para ganar descanso en el Reto Santé

Cuando la competencia del Reto Santé 2025 alcanzó las 30 horas, los participantes fueron sometidos a un desafío tan curioso como doloroso: depilarse alguna parte del cuerpo a cambio de valiosos minutos de descanso.

La dinámica se desarrolló mediante una negociación directa. Dependiendo de la zona del cuerpo que cada participante estuviera dispuesto a depilar, podían recibir desde algunos minutos hasta una hora completa de pausa, un beneficio clave para seguir en carrera dentro del reto más esperado del año.

Uno tras otro, los competidores aceptaron el desafío. Algunos ofrecieron las piernas o los brazos, mientras que otros fueron más allá y se animaron incluso con las cejas, todo con tal de asegurar más tiempo de alivio. Aunque en apariencia parecía un reto sencillo, la depilación se realizó con cera caliente, un método no invasivo, pero que sin duda causa dolor.

Foto Red Uno

Los 17 participantes que siguen en competencia completaron la prueba y aprovecharon al máximo sus minutos de descanso. Además, contaron con el apoyo de familiares y amigos que llegaron hasta el centro comercial Las Brisas para acompañarlos en esta exigente etapa.

El Reto Santé, que comenzó con fuerza a las 11:00 de la mañana del viernes 14 de noviembre, ya entregó diversos beneficios y premios intermedios, pero aún quedan varios en juego, entre ellos consolas de videojuegos, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo.

El avance del desafío puede seguirse en tiempo real a través de las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

