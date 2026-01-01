Joven apuñalado en La Paz fallece mientras era trasladado a un centro médico

La Policía realizó el levantamiento legal del cadáver de un joven de 23 años que falleció tras ser apuñalado en una comunidad del municipio de Sapahaqui, en la ciudad de La Paz. El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El subcomandante departamental de la Policía informó que el procedimiento se efectuó en la zona Mercedario de la ciudad de El Alto, hasta donde fue trasladada la víctima por sus familiares luego de resultar herida.

“La FELCC ha procedido al levantamiento legal del cadáver de una persona de sexo masculino. Según la referencia de los familiares, este joven habría sido auxiliado desde la comunidad Coypuma, del municipio de Sapahaqui, donde presumiblemente fue atacado por otros comunarios que le ocasionaron dos heridas punzocortantes a la altura del tórax”, señaló el coronel.

La autoridad policial indicó que el joven se encontraba gravemente herido y que, de acuerdo con la versión de la familia, no habría sido recibido en un primer centro médico.

“Al estar siendo trasladado a otro centro de salud, lamentablemente esta persona falleció”, explicó.

El caso fue puesto a conocimiento de la FELCC, que inició las investigaciones para establecer las causas reales de la muerte y dar con los responsables de este hecho violento.

