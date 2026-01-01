TEMAS DE HOY:
Cuatro bebés nacieron en la Maternidad Percy Boland durante las primeras horas del 2026

Cuatro bebés nacieron en la Maternidad Percy Boland durante las primeras horas del 2026

La primera en llegar al mundo fue una niña, nacida a las 00:02 horas de este 1 de enero, según el informe del director de la maternidad Percy Boland, Mario Herbas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/01/2026 11:10

Santa Cruz, Bolivia

La Maternidad Percy Boland de Santa Cruz comenzó el año con alegría, al registrar el nacimiento de cuatro bebés durante las primeras horas de este 2026.

La primera en llegar al mundo fue una niña, nacida a las 00:02 horas. “Fue un embarazo a término, nació con buen peso y tanto la paciente como la bebé se encuentran en buena condición”, informó el médico de la maternidad, aunque todavía se desconoce el nombre de la pequeña.

Además de la niña, nacieron tres varoncitos durante la madrugada, sumando así cuatro nuevos integrantes a la comunidad cruceña.

Según el personal del nosocomio, aún se tienen cuatro pacientes pendientes de operación por embarazo, quienes están siendo atendidas oportunamente por el equipo médico.

 

