Cómo retomar la rutina de alimentación y ejercicio tras los festejos de Año Nuevo

Las celebraciones de Año Nuevo suelen dejar secuelas en el cuerpo. Muchas personas experimentan inflamación, retención de líquidos y malestar digestivo tras los excesos en comida y bebida. Frente a esta situación, los especialistas recomiendan estrategias sencillas y efectivas para recuperar el bienestar sin recurrir a medidas extremas.

Hidratación y descanso, aliados de la recuperación

Uno de los puntos clave es la hidratación. La profesora de Educación Física Claudia Lescano, recomienda priorizar 2 a 3 litros de agua diarios para ayudar a los músculos y al organismo a recuperar su funcionamiento normal.

El descanso también es fundamental. Dormir al menos siete horas continuas favorece la recuperación digestiva y hormonal, mientras que la falta de sueño puede alterar la sensación de hambre y afectar la calidad de las decisiones alimentarias.

Alimentación simple y consciente

Para retomar la rutina alimentaria, la médica especialista en endocrinología Ana Cappelletti aconseja recrear un ambiente saludable en casa: reorganizar la alacena y la heladera, priorizar frutas, verduras y alimentos frescos de estación, y congelar los excedentes de las fiestas. Lescano recomienda la regla del 80/20: “Si el 80% de tus comidas son saludables y entrenás con constancia, ese 20% de festejos no afectará tu composición corporal a largo plazo”.

Incluir fibra en la dieta, presente en legumbres, cereales integrales, semillas y verduras de hoja verde, mejora el tránsito intestinal y reduce la inflamación. Los alimentos fermentados como yogur, kéfir o chucrut aportan probióticos que fortalecen el microbioma intestinal.

Retomar el ejercicio de manera progresiva

Si se dejó de lado la actividad física, la vuelta al entrenamiento debe ser gradual. “Empezá con movimientos conocidos y con intensidad moderada. La primera semana busca recuperar el hábito, no romper un récord”, explica Lescano. Mantener la masa muscular es fundamental, ya que “el músculo es salud metabólica y ayuda a procesar mejor los excesos de las fiestas”.

Cappelletti recomienda, además, incorporar caminatas diarias y al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, suficiente para favorecer la recuperación metabólica y digestiva.

Seguimiento profesional

Retomar consultas médicas o nutricionales tras las fiestas permite ajustar pautas y establecer objetivos realistas para el nuevo año. “Sostener hábitos saludables no implica empezar de cero, sino retomar lo aprendido”, concluye Cappelletti.

