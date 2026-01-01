No fue un infarto: Este es el verdadero motivo de la operación de Roberto Carlos

Roberto Carlos, exfutbolista brasileño y una de las leyendas del Real Madrid, fue sometido a una angioplastia coronaria tras detectarse una obstrucción en sus arterias durante un chequeo rutinario, y evoluciona favorablemente, según informó este jueves el hospital donde permanece ingresado en São Paulo.

El procedimiento, realizado de manera preventiva, tuvo “pleno éxito y sin intercurrencias”, según el boletín oficial del Hospital Vila Nova Star. La angiotomografía realizada durante la evaluación detectó la obstrucción coronaria, por lo que los médicos recomendaron la intervención de inmediato, que se llevó a cabo el mismo día.

Tras dos días hospitalizado, Roberto Carlos se encuentra estable, sin síntomas y con una recuperación satisfactoria en la unidad de cuidados intensivos.

El propio exlateral izquierdo brasileño aclaró a través de sus redes sociales que no sufrió un infarto cardíaco.

“Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco”, escribió en inglés y portugués, agradeciendo el apoyo recibido y pidiendo tranquilidad a sus seguidores.

Roberto Carlos, de 52 años, es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Con el Real Madrid jugó entre 1996 y 2007, conquistando tres Ligas de Campeones, cuatro Ligas y dos Copas Intercontinentales. Además, con la selección brasileña ganó el Mundial de 2002, dos Copas América y una Copa Confederaciones. Actualmente, se desempeña como embajador del club blanco y planea retomar pronto sus compromisos profesionales y personales.

