TEMAS DE HOY:
Médico asesinado enfrentamientos en Cotapachi asesinaron a su compañera

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

No fue un infarto: Este es el verdadero motivo de la operación de Roberto Carlos

El propio exlateral izquierdo brasileño aclaró a través de sus redes sociales que no sufrió un infarto cardíaco. Conozca todos los detalles de su operación. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/01/2026 8:31

Brasil

Escuchar esta nota

Roberto Carlos, exfutbolista brasileño y una de las leyendas del Real Madrid, fue sometido a una angioplastia coronaria tras detectarse una obstrucción en sus arterias durante un chequeo rutinario, y evoluciona favorablemente, según informó este jueves el hospital donde permanece ingresado en São Paulo.

El procedimiento, realizado de manera preventiva, tuvo “pleno éxito y sin intercurrencias”, según el boletín oficial del Hospital Vila Nova Star. La angiotomografía realizada durante la evaluación detectó la obstrucción coronaria, por lo que los médicos recomendaron la intervención de inmediato, que se llevó a cabo el mismo día.

Tras dos días hospitalizado, Roberto Carlos se encuentra estable, sin síntomas y con una recuperación satisfactoria en la unidad de cuidados intensivos.

El propio exlateral izquierdo brasileño aclaró a través de sus redes sociales que no sufrió un infarto cardíaco.

“Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco”, escribió en inglés y portugués, agradeciendo el apoyo recibido y pidiendo tranquilidad a sus seguidores.

Roberto Carlos, de 52 años, es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Con el Real Madrid jugó entre 1996 y 2007, conquistando tres Ligas de Campeones, cuatro Ligas y dos Copas Intercontinentales. Además, con la selección brasileña ganó el Mundial de 2002, dos Copas América y una Copa Confederaciones. Actualmente, se desempeña como embajador del club blanco y planea retomar pronto sus compromisos profesionales y personales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD