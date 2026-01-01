Dictan 6 años de reclusión a dos adolescentes que asesinaron a su compañera en Lauca Ñ, Cochabamba

Tras concluir la audiencia de juicio, la justicia dictó la sentencia máxima de seis años de reclusión para dos adolescentes de 14 años, halladas culpables del asesinato de su compañera de curso, Wendy, en el Trópico de Cochabamba.

El abogado de la familia de la víctima, Diego Céspedes, confirmó que se consiguió la pena más alta contemplada en la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente), tomando en cuenta la especialidad de la normativa para menores de edad. Ambas infractoras serán trasladadas al Centro de Reintegración Social "Cometa" para cumplir su condena.

Investigación por encubrimiento

El caso también involucra a la madre de una de las sentenciadas, quien es investigada por presunto encubrimiento. Según el reporte legal: Durante un allanamiento de la FELCV, se encontraron prendas de vestir de la madre ocultas en la lavadora y en botes con detergente. Las autoridades presumen que se intentó eliminar rastros de sangre de la ropa. Un cotejo genético confirmó una vinculación directa entre la sangre encontrada en esas prendas y la sangre de la víctima.

Antecedentes del crimen

El trágico hecho ocurrió la noche del 22 de septiembre de 2025 en el sector de Lauca Ñ, luego de que las estudiantes asistieran a una fiesta de gala en el municipio de Shinahota.

De acuerdo con las investigaciones, se produjo una pelea entre las tres menores. Wendy falleció tras ser atacada con un cúter y un lápiz, objetos con los que sus compañeras acabaron con su vida. Ambas acusadas se encontraban con detención preventiva en el mismo centro de infractores desde el 24 de septiembre, a la espera del juicio que hoy culminó con la sentencia máxima.

Mira la programación en Red Uno Play