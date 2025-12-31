TEMAS DE HOY:
Policial

Audiencia de Juan José Zúñiga fue suspendida hasta el 6 de enero

La audiencia fue suspendida por decisión judicial debido a que la defensa de Zúñiga no entregó las pruebas a las partes procesales, incumpliendo los requisitos legales.

Juan Marcelo Gonzáles

31/12/2025 18:11

Foto: Excomandante Juan José Zúñiga (internet)
La Paz

La audiencia virtual del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, fue suspendida hasta el 6 de enero de 2026, debido a que no se notificó correctamente a las partes procesales con las pruebas presentadas.

Según determinó la jueza Reina Ugarte, la defensa del exmilitar no entregó los 218 documentos que forman parte de las pruebas, ni en físico ni en formato digital, como establece la normativa vigente.

“No se ha cumplido con las formalidades de ley para la instalación de la audiencia debido a la negligencia de la defensa (…) no han entregado las fotocopias para las notificaciones como establece el artículo 112 del Código de Procedimiento Penal, ni la digitalización como se recomendó”, explicó la jueza.

El caso Zúñiga

Juan José Zúñiga es investigado por su presunta participación en la revuelta militar del 26 de junio de 2024, cuando fuerzas bajo su mando ingresaron con vehículos militares a la plaza Murillo.

La audiencia virtual debía abordar avances procesales en torno a este caso, pero fue pospuesta por incumplimiento de procedimientos legales por parte de su equipo de defensa.

 

