Requisa sorpresa en cárceles de Cochabamba: encuentran armas de juguete y papel

Desde muy temprano, efectivos policiales ingresaron a distintos pabellones de varios centros penitenciarios de Cochabamba, en el marco de operativos sorpresa destinados a reforzar la seguridad interna y externa de los recintos.

El despliegue incluyó a diferentes unidades policiales, que intervinieron el penal de máxima seguridad de El Abra, así como las cárceles de San Sebastián varones, San Sebastián mujeres y San Antonio.

De acuerdo con el informe policial, durante la requisa se encontraron celulares, cargadores, bebidas alcohólicas, estupefacientes y objetos que llamaron especialmente la atención de los efectivos: pistolas de plástico y armas simuladas elaboradas con papel.

El subcomandante departamental de la Policía en Cochabamba informó que el operativo fue ejecutado sin previo aviso con el objetivo de garantizar el bienestar y la seguridad.

“Se han realizado diferentes requisas en los penales de la ciudad de Cochabamba: El Abra, San Sebastián varones y mujeres, y en días anteriores también en San Pablo y San Antonio”, señaló la autoridad policial.

Si bien las armas encontradas no representaban un riesgo letal, su presencia generó preocupación.

“Algo que nos ha llamado la atención es que se han encontrado armas de juguete y armas aparentemente de fuego, pero hechas de papel. Obviamente no causan lesiones, pero sí generan alarma”, agregó el jefe policial.

Además del decomiso de estos objetos, se incautaron teléfonos móviles, cargadores, alcohol y sustancias controladas, elementos prohibidos dentro de los centros penitenciarios.

La Policía aseguró que las requisas continuarán de manera constante, con el objetivo de garantizar la seguridad, no solo dentro de los penales, sino también para la población en general.

