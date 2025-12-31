TEMAS DE HOY:
Policial

“No le haga eso a mi mamá”: mujer fue acuchillada y atracada frente a su hijo de 9 años

El ataque ocurrió frente a su hijo de 9 años, quien entre llanto suplicaba al delincuente que no lastimara a su madre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/12/2025 7:36

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un violento atraco se registró la madrugada de este miércoles en el barrio Pentaguazú I, de Santa Cruz, donde una mujer fue atacada con un cuchillo y despojada de sus pertenencias frente a su hijo de 9 años, quien entre llantos suplicaba al agresor que no lastimara a su madre.

El hecho ocurrió cerca de las 04:30, cuando la víctima salía de su domicilio rumbo a la ciudad. Según su relato, una motocicleta se aproximó y le ofreció llevarla, a lo que ella respondió que no, ya que se dirigía a la ciudad. Instantes después, el sujeto sacó un cuchillo, la apuntó y comenzó a forcejear con ella.

La mujer contó, visiblemente afligida, que el atacante la jaloneó y la amenazó mientras le exigía sus pertenencias. “Se llevó todo mi dinero y mis documentos. Estaba con mi hijo pequeño. Me apuntaba el cuchillo a la garganta y yo solo le decía que se lleve todo lo que quiera”, relató.

El momento más desgarrador ocurrió cuando el niño, testigo de la agresión, le gritaba al delincuente: “no le hagas a mi mamá”. Pese a los ruegos del menor, el sujeto continuó con el ataque, arrastró a la mujer para quitarle lo que llevaba y terminó hiriéndola con el arma blanca en la pierna.

La víctima señaló que el agresor vestía un chaleco de mototaxista y que tenía acento extranjero. Tras cometer el atraco, el sujeto se dio a la fuga, dejándola herida y en estado de shock junto a su hijo.

 

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

