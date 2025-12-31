“No le haga eso a mi mamá”: mujer fue acuchillada y atracada frente a su hijo de 9 años

Un violento atraco se registró la madrugada de este miércoles en el barrio Pentaguazú I, de Santa Cruz, donde una mujer fue atacada con un cuchillo y despojada de sus pertenencias frente a su hijo de 9 años, quien entre llantos suplicaba al agresor que no lastimara a su madre.

El hecho ocurrió cerca de las 04:30, cuando la víctima salía de su domicilio rumbo a la ciudad. Según su relato, una motocicleta se aproximó y le ofreció llevarla, a lo que ella respondió que no, ya que se dirigía a la ciudad. Instantes después, el sujeto sacó un cuchillo, la apuntó y comenzó a forcejear con ella.

La mujer contó, visiblemente afligida, que el atacante la jaloneó y la amenazó mientras le exigía sus pertenencias. “Se llevó todo mi dinero y mis documentos. Estaba con mi hijo pequeño. Me apuntaba el cuchillo a la garganta y yo solo le decía que se lleve todo lo que quiera”, relató.

El momento más desgarrador ocurrió cuando el niño, testigo de la agresión, le gritaba al delincuente: “no le hagas a mi mamá”. Pese a los ruegos del menor, el sujeto continuó con el ataque, arrastró a la mujer para quitarle lo que llevaba y terminó hiriéndola con el arma blanca en la pierna.

La víctima señaló que el agresor vestía un chaleco de mototaxista y que tenía acento extranjero. Tras cometer el atraco, el sujeto se dio a la fuga, dejándola herida y en estado de shock junto a su hijo.

