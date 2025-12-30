Vecinos del barrio Ferbo se organizan ante ola de violencia y denuncian falta de patrullaje

La inseguridad mantiene en máxima alerta a los vecinos del barrio Ferbo, ubicado sobre la avenida San Silvestre, en la zona norte de Santa Cruz, luego de un violento enfrentamiento entre pandillas que dejó a un joven herido por arma blanca.

Ante la falta de patrullaje preventivo, los residentes decidieron organizarse por cuenta propia para resguardar las calles y evitar nuevos hechos delictivos, especialmente durante las noches.

La indignación vecinal se incrementó por la presunta falta de respuesta de la Policía, particularmente de la EPI 8, donde aseguran haber presentado denuncias previas que no habrían sido atendidas.

Una vecina relató su molestia tras acudir a dependencias policiales antes del ataque:

“¿Eso esperaban?, ¿que nos apuñalen para que recién ustedes actúen?, ¿querían que haya un muerto o un herido? Ya hemos dicho que si los agarramos, les vamos a dar su tunda”, reclamó.

Los habitantes del sector exigen justicia por el joven apuñalado, quien —según informaron— ya recibió el alta médica tras ser atendido en un hospital.

Mientras esperan mayor presencia policial, los vecinos del barrio Ferbo mantienen su vigilancia activa, advirtiendo que la inseguridad en la zona se ha vuelto insostenible.

