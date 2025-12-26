"Pudo dañar su pulmón": Familia del vecino apuñalado en Santa Cruz clama por ayuda y justicia

Lo que comenzó como un nuevo episodio de violencia entre pandillas en el barrio Ferbo, zona de la Radial 26, dejó a una familia sumida en la angustia y la precariedad. El vecino que fue apuñalado al intentar proteger su entorno se encuentra actualmente hospitalizado con un diagnóstico reservado, mientras sus allegados exigen que el peso de la ley caiga sobre los responsables.

Un estado de salud crítico

El reporte médico detalla la gravedad de la herida. Aunque el arma blanca no llegó a perforar el órgano vital de forma directa, el impacto en la espalda, cerca del lado izquierdo, estuvo a milímetros de causar una tragedia mayor.

"El informe de los médicos dice que está en un estado delicado. Casi daña el pulmón; entró aire y tenía mucho sangrado. Le han puesto una manguera para drenar la sangre y necesita de mucho cuidado", explicó la suegra del herido, visiblemente afectada.

Debido a esta situación, la familia ha solicitado la solidaridad de la población, ya que los gastos en medicamentos y el tratamiento para su recuperación son elevados y superan sus posibilidades económicas actuales.

Un barrio bajo el asedio de las pandillas

Más allá de la tragedia personal, este hecho destapó el temor constante en el que viven los habitantes del barrio Ferbo. Según el testimonio de los familiares, la víctima es un trabajador emprendedor que tiene una pizzería, negocio que —al igual que otros en la zona— se ve obligado a cerrar sus puertas cada vez que los grupos vandálicos aparecen para amedrentar a los vecinos con piedras y amenazas.

"No es justo. Mi yerno tiene su negocio y tienen que cerrar; estos pandilleros perjudican mucho al barrio y la gente tiene temor", denunció la familiar, quien además reveló que ya se habían realizado reuniones vecinales previas para alertar sobre esta situación sin obtener resultados definitivos.

Clamor por justicia

La detención de un sospechoso (quien tiene antecedentes penales) no es suficiente para los afectados. Denuncian que existen otros sujetos implicados en agresiones previas que continúan libres por las calles.

"Pedimos que las autoridades hagan algo. Hay muchos más, no es solo él. Otros vecinos han sido lastimados y los maleantes siguen libres. No esperemos a que le pase a cualquiera", sentenció la suegra del afectado, haciendo un llamado urgente a la Policía y a la Fiscalía para que el caso no quede en la impunidad.

Mira la programación en Red Uno Play