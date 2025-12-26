Red Uno lleva esperanza y alegría a los niños damnificados por las riadas en Warnes

Para muchas familias en el municipio de Warnes, esta Navidad se perfilaba como una de las más tristes de su historia. Las recientes riadas que golpearon la zona dejaron a decenas de hogares bajo el agua y a sus habitantes en refugios temporales. Sin embargo, el equipo de El Mañanero de Red Uno de Bolivia se trasladó hasta el barrio Paitití para transformar el dolor en sonrisas.

Una Navidad entre el lodo y la solidaridad

Con el objetivo de cambiar la realidad de quienes hoy se encuentran en calidad de refugiados, la Red Uno organizó una jornada especial. Los niños, que han vivido días de incertidumbre tras ver sus viviendas afectadas, fueron agasajados con desayunos calientes y regalos, permitiéndoles disfrutar de la magia navideña a pesar de las adversidades.

"Está muy bonito, gracias", expresaron emocionados los pequeños mientras sostenían sus juguetes nuevos, un gesto que logró disipar, al menos por un momento, la angustia de los desastres naturales.

"Hemos perdido todo, pero no la fe"

El agradecimiento de los padres de familia no se hizo esperar. Una de las madres afectadas, conmovida por el gesto, destacó la importancia de no sentirse olvidados en estos momentos críticos.

"Queremos agradecer a Red Uno por darle a cada niño una sonrisa. Hemos perdido todo. Gracias a Dios y bendiciones a ustedes por traernos este regalito y por ayudarnos a los más necesitados. Sigan adelante así", afirmó una de las vecinas del barrio Paitití.

Compromiso social

Esta acción forma parte del compromiso de la red televisiva con la población boliviana, especialmente en momentos de emergencia. Con la entrega de estos presentes, se buscó aliviar el impacto emocional que sufren los menores ante la pérdida de sus pertenencias y la inestabilidad de vivir en albergues.

La jornada en el municipio de Warnes concluyó con un mensaje de esperanza y el compromiso de seguir visibilizando la situación de los damnificados para que la ayuda continúe llegando a las zonas más golpeadas por las lluvias.

