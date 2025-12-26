Alerta por llegada del turbión: Río Grande y el Piraí registran crecidas en Santa Cruz

El Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi) activó este viernes una alerta preventiva tras registrarse crecidas importantes en varios ríos del departamento de Santa Cruz, como consecuencia de las lluvias intensas caídas durante la noche y la madrugada.

El director del Searpi, José Antonio Rivero, informó que se detectaron turbiones y aumento del caudal en los ríos Piraí, Grande, Parapetí y Yapacaní, situación que mantiene en vigilancia permanente a las autoridades.

“Hemos registrado precipitaciones a lo largo de la noche de ayer y al amanecer de hoy se presentaron turbiones. En este momento tenemos crecidas en el río Piraí, en el río Grande, en el Parapetí y también en el Yapacaní”, señaló Rivero.

La autoridad explicó que el departamento ya se encuentra en plena época de lluvias, por lo que las alertas se mantendrán activas durante los próximos días, aunque se prevé una leve mejoría en las condiciones climáticas para la jornada de mañana.

“Aparentemente mañana vamos a tener una mejoría en el clima, pero las lluvias de ayer generaron estos turbiones, con crecidas bastante grandes, especialmente en la zona del río Piraí y La Angostura. Tenemos personal desplazado en distintas zonas”, afirmó.

Rivero indicó que el nivel del río Piraí supera actualmente los tres metros, por lo que se estima que el turbión podría llegar a la ciudad de Santa Cruz en aproximadamente cinco horas.

Ante este escenario, el Searpi se declaró en apronte ante cualquier eventualidad y exhortó a la población, en especial a quienes se encuentran en zonas de cabañas y áreas cercanas a los ríos, a alejarse de los cauces y evitar actividades en zonas de riesgo.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los reportes oficiales y no exponerse innecesariamente, mientras continúa el monitoreo permanente del comportamiento de los ríos en el departamento.

Mira la programación en Red Uno Play