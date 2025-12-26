Manfred Reyes Villa a la Alcaldía y 'Vikingo' Rodríguez a la Gobernación

En el último día de inscripciones de candidatos para las elecciones Subnacionales 2026 el partido político Autonomía Para Bolivia Súmate APB inscribió como candidatos a Manfred Reyes Villa a la Alcaldía y a Sergio “Vikingo” Rodríguez a la Gobernación en el departamento de Cochabamba.

En instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, el aún alcalde Manfred Reyes Villa oficializó su postulación a las elecciones Subnacionales 2026 para dar continuidad a los trabajos que realiza en su gestión. De la misma forma se presentó a Sergio Rodríguez como candidato a la gobernación 2026 – 2031.

“En Cochabamba queremos gestión (...) mi persona va a ir a la candidatura de la Alcaldía y el famoso 'Vikingo' Rodríguez va a ser el candidato a la Gobernación, estamos convencidos con el apoyo de la gente por el trabajo que venimos realizando (…) pero ahora no solo queremos la provincia Cercado queremos todas las provincias”.

Sergio Rodríguez por su parte agradeció la confianza brindada a su persona para poder obtener el cargo de gobernador anunciaron que trabajarán incansablemente por el departamento.

Mira la programación en Red Uno Play