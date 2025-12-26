¡Triste despedida! Grisel Quiroga cierra un ciclo en Sabores Bolivianos

Visiblemente emocionada, la conductora Grisel Quiroga compartió el anuncio de su despedida con su público, al que agradeció por el cariño constante a lo largo de su permanencia en el programa.

“Bueno, Bolivia querida, tengo que dar un anuncio muy importante. La verdad no me imaginaba estar diciendo estas palabras a estas alturas. Son tiempos de cambio en la televisión y en esta oportunidad me toca despedirme de Sabores Bolivianos”, expresó Grisel.

Aunque se despide del programa gastronómico, Grisel continuará formando parte de la familia de Red Uno, asumiendo nuevos retos y proyectos dentro del canal, lo que convierte esta despedida en un cierre cargado de nostalgia, pero también de ilusión.

“Permanezco en Red Uno, pero ya no estaré acompañándolos en este horario. Quería despedirme de mi público hermoso, amante y fiel de Sabores Bolivianos. Ojalá me sigan acompañando. Gracias por su cariño y apoyo de siempre”, manifestó.

La producción del programa preparó un emotivo homenaje para Grisel, recordando su paso por el espacio que se convirtió en un referente de la gastronomía boliviana. Sus compañeros Alejandro y Alan le dedicaron sentidas palabras, deseándole éxito en esta nueva etapa profesional.

El set se llenó de emociones encontradas: sonrisas, lágrimas y abrazos marcaron la despedida de una compañera que dejó su esencia en cada emisión, aportando calidez, cercanía y alegría a las pantallas.

Así, Sabores Bolivianos despide a una de sus figuras más queridas, mientras Grisel Quiroga inicia un nuevo camino, llevando consigo el cariño de un público que, sin duda, seguirá acompañándola en el nuevo proyecto.

