COB y Magisterio urbano marchan en feriado y en tres turnos

A través de un comunicado de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana anunciaron una marcha para este feriado 26 de diciembre en tres turnos en contra del Decreto Supremo 5503.

Juan Marcelo Gonzáles

26/12/2025 11:51

Marcha de la COB Foto: APG
La Paz

A través de un comunicado de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana han anunciado que realizarán una marcha para este feriado 26 de diciembre en tres turnos en contra del Decreto Supremo 5503.

Después de un ampliado de emergencia, la Central Obrera Boliviana (COB) ha determinado continuar con la huelga de hambre indefinida exigiendo la abrogación del Decreto Supremo 5503, además han anunciado bloqueos escalonados en el resto del país.  

Noticia en desarrollo...

