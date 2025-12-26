¿Cuánto costará el pasaje en Oruro? Conoce las nuevas tarifas para micros y minibuses

Tras intensas negociaciones, la Alcaldía de Oruro, en consenso con las juntas vecinales y el sector del transporte, oficializó el Decreto Municipal 5526, normativa que establece las nuevas tarifas "transitorias" para el servicio público en la ciudad.

El alcalde Adhemar Wilcarani fue el encargado de anunciar el acuerdo, señalando que el incremento responde a la incidencia actual en los costos del combustible. Según la autoridad, el tarifario oficial queda establecido de la siguiente manera:

Minibuses: Bs 2.50 (Tarifa general).

Microbuses: Bs 2.20.

Adultos mayores: Bs 2.00 en minibús y Bs 1.50 en micro.

Universitarios: Bs 1.50.

Escolares (Primaria y Secundaria): Bs 1.00.

"Es una tarifa transitoria por la incidencia del combustible (...) el Decreto tiene una vigencia de seis meses, posterior a ello se desconoce si las tarifas se mantendrán o se modificarán conforme a los precios internacionales de los carburantes", explicó el burgomaestre.

Este ajuste busca garantizar la continuidad del servicio en medio de la coyuntura económica, manteniendo tarifas preferenciales para los sectores vulnerables y estudiantes.

Mira la programación en Red Uno Play