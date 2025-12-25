“Mi casa está llena de lodo": Familias afectadas por la riada en Warnes claman por ayuda urgente

Tras la devastadora riada que golpeó a Warnes, el panorama en el barrio Paitití sigue siendo de desolación, obligando a cientos de familias a pasar una Nochebuena marcada por el lodo y la precariedad.

Pese a que la emergencia comenzó hace algunas jornadas, las viviendas permanecen anegadas por el sedimento y las calles siguen siendo intransitables, impidiendo cualquier intento de retorno a la normalidad.

Damnificados claman por ayuda de las autoridades.

“Mi casa está llena de lodo, no puedo entrar, todas mis cosas están adentro; necesito un colchón y colchas”, manifestó Florentina Rodas, una de las damnificadas, quien junto a otros comunarios, lamenta que el paso del tiempo solo ha profundizado su desprotección.

Es así que la indignación crece entre los habitantes del barrio San Jorge, donde la estructura de algunos hogares ha cedido, dejando incluso a ancianos de más de 80 años sin un techo donde refugiarse.

Los afectados denuncian una ausencia total de apoyo efectivo en este periodo post-riada. “Las autoridades nos dijeron que nos iban a ayudar, pero hasta ahora no hay nada”, indicó una de las portavoces de la comunidad, haciendo un llamado urgente para que la ayuda no quede solo en promesas, mientras pasan los días bajo el fango.

