¡Conmoción! Futbolista muere tras tragarse una moneda; se sospecha que quiso hacer magia negra

Una impactante tragedia sacudió el fútbol de Burundi este fin de semana, cuando Igiraneza Aimé Gueric, jugador del club Les Guêpiers du Lac, falleció en pleno partido de la segunda división. El incidente ocurrió durante el encuentro ante LLB Amasipiri Never Give Up, cuando el futbolista perdió el conocimiento tras tragarse una moneda.

Según reportes de medios internacionales como RMC Sport, se especula que el acto podría estar relacionado con un ritual de brujería, conocido localmente como “gris-gris”, donde llevar una moneda a la boca se considera parte de prácticas de magia negra. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

Los servicios médicos acudieron de inmediato al campo y trasladaron al jugador a un hospital cercano; sin embargo, Gueric falleció antes de poder recibir atención completa, según informó la Federación Burundesa de Fútbol (FFB).

A través de un comunicado, la FFB expresó su profundo pesar: “En estos momentos dolorosos, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del jugador, al club Les Guêpiers du Lac y a toda la familia del fútbol burundiano”. La federación no dio mayores detalles sobre las causas exactas que provocaron el fallecimiento del futbolista.

El suceso ha generado conmoción en el país africano y en el ámbito futbolístico, dejando consternados a compañeros, rivales y aficionados que lamentan la pérdida de Aimé Gueric, un joven deportista que vio truncada su carrera de manera repentina.

