TEMAS DE HOY:
Accidente en Potosí Urubó Hombre muerto

29ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Conmoción! Futbolista muere tras tragarse una moneda; se sospecha que quiso hacer magia negra

Igiraneza Aimé Gueric, jugador de Les Guêpiers du Lac, perdió la vida en medio del encuentro; medios locales señalan posibles vínculos con rituales de brujería. 

Martin Suarez Vargas

26/12/2025 13:01

Foto: referencial.
África.

Escuchar esta nota

Una impactante tragedia sacudió el fútbol de Burundi este fin de semana, cuando Igiraneza Aimé Gueric, jugador del club Les Guêpiers du Lac, falleció en pleno partido de la segunda división. El incidente ocurrió durante el encuentro ante LLB Amasipiri Never Give Up, cuando el futbolista perdió el conocimiento tras tragarse una moneda.

Según reportes de medios internacionales como RMC Sport, se especula que el acto podría estar relacionado con un ritual de brujería, conocido localmente como “gris-gris”, donde llevar una moneda a la boca se considera parte de prácticas de magia negra. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

Los servicios médicos acudieron de inmediato al campo y trasladaron al jugador a un hospital cercano; sin embargo, Gueric falleció antes de poder recibir atención completa, según informó la Federación Burundesa de Fútbol (FFB).

A través de un comunicado, la FFB expresó su profundo pesar: “En estos momentos dolorosos, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del jugador, al club Les Guêpiers du Lac y a toda la familia del fútbol burundiano”. La federación no dio mayores detalles sobre las causas exactas que provocaron el fallecimiento del futbolista.

El suceso ha generado conmoción en el país africano y en el ámbito futbolístico, dejando consternados a compañeros, rivales y aficionados que lamentan la pérdida de Aimé Gueric, un joven deportista que vio truncada su carrera de manera repentina.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD