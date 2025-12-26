“Simplemente se durmió”: el desgarrador adiós de una madre a su hija gimnasta, víctima del cáncer

El fallecimiento de Isabelle Marciniak no solo sacudió al deporte brasileño, sino que también dejó un mensaje que conmovió profundamente a miles de personas. Su madre, Michelle, eligió las redes sociales para despedir a la joven gimnasta con palabras llenas de dolor, fe y amor, describiendo su partida como un descanso tras una larga batalla.

“Nuestro día amaneció más triste. Nuestra querida hija Isabelle simplemente se durmió”, escribió la mujer en una historia de Instagram, en la que también recordó el año de lucha que atravesó la atleta. “Hoy descansa después de pelear por su vida. Jehová recordará su amor, su fe y su fidelidad hasta el final”, añadió en el mensaje que rápidamente se viralizó.

A lo largo del día, la madre de Isabelle compartió numerosas publicaciones de familiares, amigos y medios de comunicación que despidieron a la joven, reflejando el impacto que tuvo su historia. Su padre, Marcelo, se sumó a los mensajes de despedida, acompañando el dolor de una familia golpeada por la pérdida.

Isabelle, conocida cariñosamente como “Isa” o “Belle”, fue velada y sepultada este jueves en Araucária, su ciudad natal, en la región metropolitana de Curitiba. Allí, la comunidad deportiva y quienes la conocieron la recordaron como una joven apasionada, perseverante y un ejemplo de fortaleza para las nuevas generaciones.

La Federación Paranaense de Gimnasia confirmó oficialmente la noticia y expresó su pesar, destacando que la historia y el compromiso de la joven atleta permanecerán como inspiración dentro y fuera de la disciplina.

Pese a su corta edad, Marciniak había construido un recorrido destacado en la gimnasia rítmica brasileña. En 2021 se consagró campeona nacional juvenil en el concurso completo y sumó importantes medallas en distintas pruebas. Uno de sus últimos grandes logros llegó en 2023, cuando se coronó campeona con el trío adulto del Club Agir de Curitiba, cerrando una carrera marcada por el talento y la dedicación.

