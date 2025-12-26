Expertos vinculan arsenal incautado en Santa Cruz con "mafias brasileñas"

La Policía Boliviana aprehendió a dos ciudadanos brasileños en la zona del Urubó de Santa Cruz, tras hallar un arsenal que incluye cuatro fusiles AK-48, municiones de alto calibre y equipos de radiocomunicación. Las autoridades activaron el "Plan Z" para localizar una camioneta ploma y tres motocicletas que realizaban un seguimiento sospechoso a la caravana policial durante el traslado de los detenidos.

“Estamos realizando todos los actos investigativos para determinar si estas personas preparaban un asalto o resguardaban a un objetivo de alto valor”, indicó el responsable policial a cargo del operativo. La intervención permitió además el secuestro de dinero en efectivo y pasamontañas, elementos que refuerzan la hipótesis de un operativo vinculado a organizaciones criminales de gran escala.

Por su parte, el abogado penalista y criminólogo Cristhian Sánchez advirtió que el calibre 7.62 es armamento de guerra de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y no de civiles. “Seguramente estas personas tienen nexos con grandes corporaciones del crimen organizado como el PCC o el Comando Vermelho, ya que los delincuentes comunes no tienen acceso a este tipo de mercado negro”, señaló el experto.

