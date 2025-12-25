Santa Cruz: visitas masivas por Navidad en Palmasola generan largas filas para ingresar al penal

Desde las primeras horas de este jueves, el Centro de Rehabilitación de Palmasola, en Santa Cruz, se convirtió en el escenario de una masiva movilización ciudadana debido al beneficio de ingreso gratuito y directo por el feriado de Navidad.

Cientos de personas llegaron hasta el recinto portando alimentos, vestimenta y obsequios, con el objetivo de compartir un momento de cercanía con sus seres queridos privados de libertad.

Largas filas para ver a sus familiares en Palmasola.

Sin embargo, la alta afluencia ha generado momentos de tensión y desorganización en las puertas de acceso, ya que el horario límite de ingreso ha sido fijado estrictamente hasta las 14:30. La frustración entre los asistentes es evidente debido a la lentitud de los controles y la falta de control en los turnos de espera.

“Está terrible la fila, he venido con mi familia, primos y amigos para ver a un familiar adentro; lamentablemente no respetan el orden de la fila”, relató un ciudadano visiblemente afectado por el desorden en el lugar. Pese a los reclamos por la organización, el flujo de visitantes no cesa, evidenciando la importancia emocional de estas fechas para quienes buscan mantener los vínculos familiares más allá de la privación de libertad.

