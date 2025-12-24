“Democratiza la tecnología”: sector de telecomunicaciones resalta ingreso del internet satelital en Bolivia

El sector de las telecomunicaciones en Bolivia recibió con un optimismo sin precedentes la promulgación del Decreto Supremo 5509. David Mendoza, presidente del Punto de Intercambio de Tráfico (PIT) Bolivia y secretario general de Fecotel, calificó la medida con la nota máxima, asegurando que representa la democratización definitiva del acceso a la tecnología en el país.

El fin de los "caprichos regulatorios"

Según Mendoza, Bolivia atravesó más de dos décadas de estancamiento debido a regulaciones que "subyugaron" a las cooperativas y empresas a los "caprichos de exautoridades". El experto señaló que el costo de traer internet al país se multiplicaba injustificadamente en las fronteras, llegando a costar hasta seis veces más que en países vecinos como Perú.

"Este Gobierno está deshaciendo trabas. Antes, por cruzar 50 metros en Desaguadero, el costo se duplicaba. Ahora podremos competir de igual a igual, pagando lo mismo que se paga en el resto del mundo", explicó el ingeniero.

Complemento, no competencia

Aclaró que la llegada de gigantes como Starlink (SpaceX), Amazon LEO y OneWeb no debe verse como una amenaza para las empresas locales, sino como una complementación vital. Destacó las ventajas técnicas de los satélites de órbita baja frente al sistema actual.

"Mientras el Tupac Katari tiene una latencia altísima, los nuevos satélites ofrecen una respuesta casi inmediata, ideal para ciencia de datos, educación remota y seguridad industrial", precisó.

El directivo reveló que el Decreto 5509 llega en un momento clave para proyectos de infraestructura física. Cotas se encuentra en la fase final de la Fibra Óptica Bioceánica, que unirá el Pacífico con el Atlántico.

Alcance: El proyecto termina en febrero y entra en operación en abril de 2026 .

Infraestructura: Conectará nodos desde Desaguadero y Tambo Quemado hasta Santa Cruz, San Matías y Puerto Suárez.

Seguridad: Los satélites servirán de respaldo automático. "Si se corta la fibra por un derrumbe en el altiplano, el sistema satelital entrará como soporte, garantizando que Bolivia nunca más se quede sin internet", aseguró Mendoza.

Apuesta por la juventud y el 5G

Mendoza destacó que la eliminación de las "cargas regulatorias" permitirá finalmente el desarrollo de redes 5G en Bolivia, un avance que estuvo frenado por los altos costos de las licencias de frecuencia.

Hizo un llamado a los jóvenes para aprovechar las 10.000 becas anunciadas, confiando en que el talento boliviano liderará la gobernanza tecnológica. "Nuestros jóvenes ya realizan el 70% de sus transacciones por QR; si les damos las herramientas, Bolivia podrá competir con cualquier país del mundo".

