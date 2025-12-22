"No podemos quedarnos en paros": Ministro Zamora insta a los transportistas a la concertación

En un mensaje directo a los sectores en conflicto, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Social, Mauricio Zamora, hizo un llamado para frenar las medidas de presión que afectan al país. Según la autoridad, la solución al incremento de pasajes no vendrá de la confrontación, sino de una mesa de trabajo técnica que equilibre las necesidades de los choferes con el bolsillo de la ciudadanía.

"Yo pienso que ya el tema de los bloqueos es algo del pasado. Cuando hay algún problema hay que sentarse en una mesa, dialogar y ver todos los puntos de vista y llegar a una solución. ¿Por qué llegar a un paro? No me parece", cuestionó Zamora, enfatizando que la gestión gubernamental se basa en la concertación y no en decisiones unilaterales.

Un llamado a la flexibilidad

El ministro relató sus gestiones personales durante el fin de semana en Santa Cruz, donde intentó destrabar el conflicto del transporte urbano. Zamora reveló que su consejo a los dirigentes fue aceptar las propuestas iniciales de las alcaldías para normalizar el servicio y luego trabajar en ajustes graduales.

"Yo personalmente les decía: 'Acepten la tarifa'. Y después ya se ve de actualizarla en uno o dos meses", explicó. Para el ministro, es imperativo que los micros vuelvan a las calles: "Obviamente, esto va a causar molestia, problemas, pero hay que solucionarlos. No podemos quedarnos en paros, en huelgas, hay que sentarse en una mesa y solucionar".

El rol del Gobierno: "Ponerse la camiseta"

Aunque la regulación del transporte urbano es competencia de los Gobiernos Autónomos Municipales, Zamora aclaró que el Ejecutivo no se quedará al margen. Informó que, por instrucción presidencial, se está convocando a todos los alcaldes del país para coadyuvar en la búsqueda de soluciones estructurales.

"Ponerse la camiseta es que, más allá de que es una tuición de la alcaldía, el gobierno tiene que estar ahí ayudando a que se llegue a un acuerdo", afirmó. Zamora se definió como un mediador que busca un "punto de equilibrio", reconociendo el sacrificio de los transportistas que trabajan jornadas extensas y se endeudan para adquirir sus vehículos, pero sin descuidar la economía de la población.

Orden en las tarifas nacionales

Mientras se busca la paz en las ciudades, el ministro aseguró que en el ámbito interdepartamental —competencia directa de su cartera a través de la ATT— ya se está trabajando para evitar la discrecionalidad en los precios.

"Hay que ordenar, porque como no había una normativa, los transportistas ponían el precio que querían. Eso está mal". Aseguró que el equipo ministerial está en sesión permanente y que, con la voluntad de los sectores, se espera tener tarifas establecidas y ordenadas en un plazo máximo de 48 horas.

