El presidente Rodrigo Paz lidera diálogo ciudadano para aclarar alcances del Decreto Supremo 5503

En una jornada marcada por la apertura informativa, el presidente Rodrigo Paz encabeza la noche de este domingo el espacio "Diálogo con el presidente". El evento, que comenzó a las 8:00 p.m. y es transmitido por los medios estatales, tuvo como objetivo principal desglosar y aclarar los puntos críticos del Decreto Supremo 5503.

El mandatario se reunió con una representación diversa de la ciudadanía, incluyendo a profesionales, jubilados y líderes de distintos gremios, quienes se sentaron alrededor del jefe de Estado en un formato de foro abierto para plantear sus inquietudes de manera directa.

Respuestas frente a la incertidumbre

Tras una breve introducción donde el presidente Paz presentó el diálogo como una herramienta de transparencia, los invitados tomaron la palabra. Una de las consultas más recurrentes fue la oportunidad de la emisión del decreto, cuestionando por qué se tomó la decisión en fechas tan cercanas a las festividades de Navidad.

Ante esto, el presidente aprovechó para:

Aclarar dudas técnicas: Explicó los mecanismos de aplicación del DS 5503.

Detallar beneficios: Subrayó el impacto positivo que la norma pretende generar en la economía de los sectores más vulnerables y en la competitividad profesional.

Escuchar demandas: Tomó nota de las preocupaciones de los jubilados respecto a la implementación de los ajustes previstos.

El encuentro se desarrolló en un tono de respeto mutuo, donde los participantes pudieron interpelar al mandatario sobre la urgencia de la norma y cómo esta afectará o beneficiará su día a día.

