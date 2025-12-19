Diferentes puntos de bloque fueron instalados este viernes por los transportistas de la ciudad de El Alto, quienes exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503, que determina retirar la subvención a los hidrocarburos.

Varios puntos de bloqueo se vieron en diferentes zonas, uno de ellos instalados en el Multifuncional de la Ceja de El Alto, que cierra el acceso a esa urbe.

Sindicatos llegaron al lugar para sumarse a la medida de presión, Otro de los puntos se encuentra instalado en el Cruce a Viacha, a la altura de la Terminal Metropolitana.

Varias personas transitan a pie para llegar a sus destinos, lamentan los inconvenientes y manifiestan su molestia al verse perjudicados.

Algunos pasajeros toman como opción para transportarse en el Teleférico, servicio de transporte por cable que amplió sus horarios de atención de 06:00 hasta las 23:00 horas.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, detalló en el programa Que No Me Pierda que el nuevo plan económico del gobierno del presidente Rodrigo Paz, es un paso ineludible para evitar la "inviabilidad total" del país y enfrentar lo que calificó como una "crisis sin precedentes".

Según la autoridad, estas determinaciones no son una elección política, sino una respuesta técnica a la herencia de gestiones pasadas.

Mira la programación en Red Uno Play