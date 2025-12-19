Choferes cumplen paro de 24 horas en La Paz y exige la abrogación del D.S. 5503; el Gobierno afirma que la norma es necesaria

La medida fue anunciada en la pasada jornada. El representante del sector, Mario Silva, señaló que el pedido central es la abrogación del Decreto Supremo 5503 y advirtió que, de no ser atendida su demanda, el sector ingresará en un paro indefinido a partir del lunes.

“Se determinó realizar un paro de 24 horas. Pedimos al presidente que dé un paso atrás y deje sin efecto esta medida. Estamos dando un plazo de 24 horas”, manifestó Silva.

Los choferes rechazan el incremento en el precio del combustible y mantienen al menos 80 puntos de bloqueo, afectando la circulación vehicular y el transporte público en la sede de gobierno.

En El Alto también se cumple un bloqueo, no existe acceso a diferentes sectores, varios pasajeros se ven perjudicados.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, se refirió a las medidas de presión anunciadas por distintos sectores y afirmó que el Decreto Supremo 5503 no puede ser abrogado, al considerar que es una medida necesaria para estabilizar la economía.

“El presidente ha sido claro: tenemos la responsabilidad de sanar la economía. El Decreto 5503 no solo se refiere a la estabilización de los precios de los combustibles, sino que era necesario para asegurar un abastecimiento normal. No podemos volver a vivir la situación que atravesamos el año pasado”, manifestó Espinoza.

Asimismo, la Confederación de Choferes a nivel nacional convocó a un ampliado que se realizará este sábado, instancia en la que se analizará el alcance del decreto y las futuras medidas que asumirá el sector.

