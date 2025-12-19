Escasez de micros en Santa Cruz; trufis cobran Bs 2.50

La jornada de este viernes hay irregularidad en el transporte público en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Aunque algunas líneas de micros anunciaron que no acatarían el paro, en las calles se observa poca afluencia de vehículos, mientras que los trufis también circulan en número reducido.

Un equipo de prensa se trasladó hasta la zona de La Mutualista, donde varios ciudadanos manifestaron su molestia por la falta de transporte y las demoras para llegar a sus fuentes laborales.

“Hace rato estoy esperando, no hay micros. Desde mi barrio solo pasan trufis hasta aquí y de aquí tengo que tomar otro”, relató una usuaria que se dirige a la zona de Los Pozos, mientras aguardaba alguna unidad de la línea 15.

Otros ciudadanos indicaron que han tenido que optar por vehículos particulares o transporte privado, aunque denunciaron que algunos taxis estarían cobrando tarifas elevadas. No obstante, varios pasajeros coincidieron en que el pasaje de los trufis se mantiene en Bs 2,50.

“Ya media hora estoy esperando, no pasa ni un micro. Uno tiene horario de entrada al trabajo y no hay opción”, expresó otro usuario que necesita trasladarse hacia la Cañoto, cerca del Hospital del Niño.

La población espera que en el transcurso de la jornada la situación pueda normalizarse, ya que la falta de transporte afecta directamente a trabajadores, estudiantes y comerciantes que dependen del servicio público para movilizarse.

Postura del Gobierno

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo fue enfático al señalar que el alza en los combustibles no justifica un incremento desmedido en los pasajes.

"Sabemos que en la estructura de costos del transporte, los combustibles no impactan en más de 20%. Por tanto, no puede haber sectores que pretendan aprovecharse de esta situación y subir el precio de las tarifas desproporcionadamente porque no corresponde a la realidad", afirmó.

Para compensar el ajuste en el diésel —cuya subvención ha sido eliminada completamente—, el Gobierno ha decidido liberar la importación de insumos básicos para los transportistas. "En este mismo decreto estamos quitando el arancel para repuestos, llantas, neumáticos, baterías y todo lo que usan ellos en su estructura de costo", aseguró la autoridad.

