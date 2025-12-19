Alcalde pide “cuarto intermedio” en decreto que elimina la subvención a los carburantes

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, solicitó al Gobierno nacional un cuarto intermedio en la aplicación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los carburantes, ante la preocupación social y el impacto inmediato en los precios de la canasta familiar.

“Como alcalde, quiero decirles que hoy voy a pedir al señor Presidente del Estado que haga un cuarto intermedio en la aplicación de ese decreto 5503, hasta que se sienten a dialogar con los sectores involucrados, las amas de casa y los ciudadanos que están preocupados”, manifestó Fernández.

La autoridad municipal advirtió que en varios mercados ya se registran incrementos en los precios de productos básicos, mientras que el sector del transporte ha comenzado a restringir el servicio, argumentando que la medida también los afecta.

Fernández informó que ya envió una carta oficial al Presidente del Estado, solicitando una reunión urgente con los alcaldes, con el objetivo de analizar no solo el contenido del decreto, sino también su reglamentación y los efectos que tendrá en distintos sectores.

“Necesitamos escuchar con claridad cómo se va a reglamentar este decreto en varios aspectos”, remarcó.

Respecto al transporte público, el alcalde fue enfático al señalar que no existe justificación para un incremento del pasaje, ya que rige una ley municipal que establece la tarifa en 2,30 bolivianos.

“Ellos saben que hay una ley, y el alcalde obedece esa ley. La ley está vigente”, sostuvo, reiterando que cualquier modificación debe realizarse dentro del marco legal.

