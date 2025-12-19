“Si cobran más, serán sancionados”: El alcalde Johnny Fernández controla pasajes ante posible ajuste de precios

El alcalde Johnny Fernández lideró operativos de control a los micros en la zona del Abasto y el tercer anillo, con el objetivo de garantizar que el pasaje del transporte público se mantenga en Bs 2,30, conforme a la ley vigente.

“Estamos viendo que se cobre lo que se debe cobrar, que es el 2,30. Si hay algunos que están cobrando más de lo que está estipulado por ley, nosotros los vamos a sancionar y después los vamos a sacar de circulación”, advirtió la autoridad edil.

Durante la inspección, el alcalde señaló que los pasajeros confirmaron que el cobro del pasaje se realiza con normalidad. No obstante, remarcó que los controles continuarán en distintos puntos de la ciudad.

Fernández reiteró su pedido al Gobierno nacional para que se establezca un cuarto intermedio en la aplicación del Decreto Supremo 5503, a fin de abrir un espacio de diálogo con los sectores involucrados y evitar mayores conflictos sociales.

“He propuesto como alcalde que se haga un cuarto intermedio en la puesta en marcha de ese decreto para dialogar con los sectores. Hay muchos problemas, rechazos y dificultades, y lo que no queremos es que suba el precio de la canasta familiar, peor aún el tema de los pasajes”, sostuvo.

Asimismo, anunció que los operativos municipales se extenderán a otras zonas estratégicas como la plaza del Cementerio y el mercado Mutualista, mientras se evalúan futuras decisiones ante los anuncios de medidas de presión por parte del transporte.

El alcalde enfatizó que el municipio hará cumplir la normativa vigente y tomará las acciones necesarias para proteger la economía de las familias cruceñas.

