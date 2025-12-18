La Federación Departamental de Cooperativas de Transporte Santa Cruz (Fedectrans) determinó este viernes iniciar un paro indefinido en rechazo a la decisión del Gobierno de eliminar la subvención a los combustibles, medida que, según el sector, fue asumida sin consenso y afecta directamente a su economía.

El vicepresidente de Fedetrans, Freddy Rivas, advirtió que, de no anularse el decreto hasta el fin de semana, el conflicto podría escalar.

“Hoy hemos determinado un paro indefinido hasta que pueda anular el decreto del Gobierno. Caso contrario, si no se anula en el transcurso hasta el fin de semana, el día lunes no descartamos bloqueo de carretera a nivel departamental y nacional”, afirmó.

Rivas señaló que el sector transportista mantiene la predisposición al diálogo, pero denunció la falta de respuesta por parte de las autoridades.

“Hemos mandado una, dos, tres, cuatro cartas a los diferentes ministerios, tanto al Gobierno como al presidente, y a la fecha no hemos sido respondidos”, sostuvo.

El dirigente remarcó que la norma fue rechazada por unanimidad debido a que no fue consensuada con el sector.

“Este decreto no ha sido consensuado y por ende hemos rechazado por unanimidad. Nos llevamos la sorpresa anoche con este decretazo de levantar las subvenciones”, manifestó.

Asimismo, Rivas reconoció que el impacto económico del retiro de la subvención afecta de manera directa a los transportistas, aunque reiteró su apertura a una solución negociada.

“Siempre con la predisposición de dialogar y analizar el tema. Obviamente somos perjudicados”, concluyó.

