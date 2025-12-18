Los desbordes de ríos y quebradas a causa de las intensas lluvias dejaron a numerosas familias gravemente afectadas en el departamento de Santa Cruz. Una de las zonas más golpeadas es la comunidad Quebrada León, ubicada en el municipio de El Torno, donde la situación es crítica.

Durante un encuentro con autoridades, un comunario de la zona rompió en llanto frente al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y le pidió que visite personalmente su comunidad para conocer la magnitud del desastre.



“La vista desde un helicóptero es diferente”, afirmó, e indicó que una comisión puede acompañarlo en un recorrido a pie.

Según el testimonio, al menos 24 familias lo perdieron todo tras el desborde de ríos y quebradas. Varias viviendas quedaron destruidas o completamente cubiertas de lodo, dejando a familias sin techo ni pertenencias.



“En cada paso que usted va a dar va a llorar, porque la realidad es otra”, expresó el comunario.

Además, informó que una persona habría fallecido en Quebrada León y que existen varios desaparecidos, lo que aumenta la preocupación entre los pobladores, quienes piden ayuda urgente y presencia de las autoridades para atender la emergencia.

