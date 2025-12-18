¿Qué cocinar este fin de semana? Aquí los precios de la carne y pollo

Nos trasladamos hasta el mercado antiguo Los Pozos, uno de los más tradicionales y completos de la capital cruceña, para conocer los precios actuales de la carne y el pollo, información útil para quienes planean sus comidas del fin de semana.

La carne de primera se encuentra entre 65 y 70 bolivianos el kilo, dependiendo de la calidad, mientras que la carne de segunda se mantiene un poco más económica.

Cortes especiales como el filete de primera tienen un precio aproximado de 68 bolivianos por kilo, y las costillas varían entre 45 y 50 bolivianos. La carne molida se consigue entre 50 y 55 bolivianos.

En cuanto al pollo, los precios también muestran variaciones según el corte. Los muslos están a 24 bolivianos el kilo, las alitas a 26 bolivianos, y el pollo entero o por piezas como pechugas y menudencias se encuentra alrededor de 18 bolivianos el kilo.

Los compradores interesados en estos alimentos pueden acercarse al mercado con la seguridad de encontrar productos frescos y precios actualizados, así como la facilidad de pago mediante plataformas digitales.

