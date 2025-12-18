Conozca cómo estará el clima este jueves en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia será variado con tendencia a lluvias y tormentas eléctricas en la mayoría de las ciudades capitales este jueves 18 de diciembre.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos totalmente nublados y una mínima de 9°C y alcanzará una máxima de 22°C, pero se prevén lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 6°C, llegando a 16°C durante la tarde también habrá lluvias.

Por su parte, Oruro registrará mínima de 6°C y máxima de 20°C tendrá cielos completamente parcialmente soleados y se registrarán lluvias durante la tarde, y Potosí tendrá mínimas de 3°C y máximas de 18°C, cielos parcialmente soleados se registrarán lluvias durante la tarde.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos parcialmente nubosos por la mañana y lluvias por la noche, además de una temperatura mínima de 11°C y máxima de 17°C. Sucre amanecerá con cielos nuboso 10°C, alcanzando los 21°C por la mañana habrá cielos nubosos durante todo el día, mientras que Tarija tendrá mínima de 8°C y máxima de 22°C, el cielo estará parcialmente soleado durante el día y en la tarde habrá cielos nubosos.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 20°C y máximas de 33°C, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 23°C y 34°C con cielos nubosos durante todo el día. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 21°C, y una máxima de 30°C y se esperan cielos nubosos durante todo el día.

En general, se pronostica día nuboso y parcialmente soleados en gran parte del país, por lo que se recomienda tomar previsiones.

