El eje troncal del país registrará lluvias intermitentes y cambios de temperatura durante la semana, afectando principalmente a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Las condiciones meteorológicas alertan a la población sobre la necesidad de tomar precauciones, especialmente en zonas urbanas y carreteras.

En La Paz, se esperan jornadas nubladas con lluvias dispersas y temperaturas que oscilarán entre 1° de mínima y 7° de máxima durante la noche, mientras que durante el día se alcanzarán los 16°.

En Santa Cruz, se prevén días soleados con algunos intervalos de lluvia, con máximas cercanas a 31° y mínimas de 20°.

Por su parte, Cochabamba presentará lluvias continuas hasta el miércoles, con una mejora parcial el jueves y un nuevo descenso de condiciones hacia el viernes y sábado. Las temperaturas estarán entre 10° y 14°.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) recomendó a la población mantenerse informada sobre posibles cambios climáticos, cuidar la salud frente a las bajas temperaturas y tomar precauciones ante las lluvias.

