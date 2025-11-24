Conductor atropella a trabajador de gasolinera que se negó a llenar un recipiente con combustible

Un conductor atropelló a un trabajador de una estación de servicio en Bogotá, Colombia, después de que este se negara a despacharle combustible directamente en un recipiente (tarro), una práctica que contraviene las regulaciones de seguridad.

La víctima, identificada como Cristian, sufrió una fractura de tibia y se encuentra en estado delicado. El incidente, ocurrido el pasado miércoles por la noche, quedó registrado en las cámaras de seguridad de la estación Terpel ubicada en la avenida Primero de Mayo, en la localidad de Puente Aranda.

La negativa a despachar en recipiente desató la agresión

Según el testimonio de la madre del trabajador, quien presenció parte del altercado, el conflicto se originó cuando el conductor solicitó que le suministraran gasolina en un "tarro". El empleado, actuando conforme a los protocolos de seguridad de la estación que prohíben esta práctica, explicó al usuario que no podía atender su pedido, según reporta El Tiempo.

Esta negativa desencadenó una agresión verbal por parte del conductor y su acompañante (presuntamente su madre). Los videos de seguridad muestran el momento en que, en medio de la confrontación, el conductor aceleró su vehículo y pasó por encima del pie de Cristian, causándole la grave lesión.

Tras el atropello, el agresor huyó inmediatamente del lugar sin prestar auxilio a la víctima.

El momento de la agresión quedó registrada en cámaras de seguridad.

Familia pide captura y cuestiona la seguridad

La familia de Cristian denunció públicamente el hecho y exige justicia. Solicitaron a las autoridades la pronta búsqueda y captura del conductor fugitivo, de quien se conoció extraoficialmente que podría tener "varias multas de comparendos" pendientes.

Además, la madre del afectado señaló la falta de seguridad privada en la estación de servicio como un factor que expone constantemente a los empleados a riesgos.

La madre de Cristian aseguró que en la estación 'no cuenta con servicio de seguridad privada', situación que, según dijo, expone a los trabajadores a riesgos frecuentes, reportó el citado medio.

Realizaron un llamado urgente tanto a las autoridades para que garanticen la justicia, como a la empresa responsable de la estación para que refuerce las medidas de protección y evite que incidentes de esta gravedad se repitan.

